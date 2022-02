Огромен протест в Грузия в подкрепа на Украйна

Кадър Раджип Сойлу

Огромен протест в подкрепа на Украйна се провежда в друга бивша страна от СССР - Грузия.

Десетки хиляди са излезли в Тбилиси, за да изразят гнева си срещу Путин.

Хората в Грузия са изключително чувствителни, защото те бяха едни от първите, пострадали от войните на Путин.

Руско-грузинската война избухна в Южна Осетия през 2008 година .Позоваването на геноцид отразява фалшивото твърдение на Русия, че нейната съседка Грузия е извършила геноцид срещу цивилното население в отцепилата се република Южна Осетия през август 2008 г. По време на този кратък конфликт Русия предприе мащабно военно нахлуване.

Конфликтът ескалира през юли 2008, когато след взаимни провокации между грузински войници и южноосетински милиции избухват престрелки и обстрел на позиции. В ранните часове на 8 август грузински войски започват офанзивна операция за връщането на контрола над Южна Осетия. След грузинското настъпление последва контраофанзива на руската армия, разположена в Северен Кавказ в подкрепа на южноосетинското правителство. След изтласкването на грузинските части от Южна Осетия се отваря втори фронт в Абхазия и се преминава в настъпление и превземането на селища в Централна и Западна Грузия. Данните за цивилните и военните жертви са противоречиви, а според Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) общият брой на бежанците в региона е около 158 000 души.

Този брутален и ефикасен ход беше победа за Владимир Путин, бившия президент, а сега министър-председател на Русия, и то не само победа над Грузия, но и над Запада, който се опитва да откъсне съседни на Русия страни и да ги направи демократични, пазарно ориентирани и приятелски.

Massive rally today in Tbilisi, Georgia to support Ukraine and oppose the Russian invasion pic.twitter.com/E1nV8bHvGV