Огромен успех за България: Двама българи на подиума на Световната купа по сноуборд

Кадър БСФ

За първи път в историята двама българи ще се качат на подиума на Световната купа по сноуборд!

Тервел Замфиров триумфира в паралелния гигантски слалом! Радослав Янков е трети, цитира БТВ.

Страхотният успех бе постигнат пред родна публика - на пистата в Банско!

