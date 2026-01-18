Огромен успех за България: Двама българи на подиума на Световната купа по сноуборд
18.01.2026 / 14:14 0
Кадър БСФ
За първи път в историята двама българи ще се качат на подиума на Световната купа по сноуборд!
Тервел Замфиров триумфира в паралелния гигантски слалом! Радослав Янков е трети, цитира БТВ.
Страхотният успех бе постигнат пред родна публика - на пистата в Банско!
