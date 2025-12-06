реклама

Огромен успех за Никола Цолов навръх Никулден!

06.12.2025 / 15:52 1

Кадър Youtube

Никола Цолов направи феноменално каране във втория си спринт във Формула 2 и записа първия си подиум в шампионата. 

Българският пилот на Кампос Рейсинг финишира на трето място на пистата Яс Марина в Абу Даби.

Успехът е още по-значим, тъй като дойде точно на 6 декември, когато Цолов празнува своя имен ден. 

Родният талант направи летящ старт, като се изстреля от пета позиция и още в първите метри се изкачи до третото място.

До края на надпреварата Българския лъв показа изключително зряло каране, поддържаше силно темпо и не позволи на конкурентите зад себе си да го застрашат сериозно. 

Победител в състезанието стана Арвид Линдблад, следван от Джошуа Дюрксен, а Цолов допълни челната тройка, предава Гонг.

 

Коментари
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 542241 | Одобрение: 101631
Браво на пича....Като нямаме футбол, поне да се радваме на успехи в други спортове !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

