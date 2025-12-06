Огромен успех за Никола Цолов навръх Никулден!

Кадър Youtube

Никола Цолов направи феноменално каране във втория си спринт във Формула 2 и записа първия си подиум в шампионата.

Българският пилот на Кампос Рейсинг финишира на трето място на пистата Яс Марина в Абу Даби.

Успехът е още по-значим, тъй като дойде точно на 6 декември, когато Цолов празнува своя имен ден.

Родният талант направи летящ старт, като се изстреля от пета позиция и още в първите метри се изкачи до третото място.

До края на надпреварата Българския лъв показа изключително зряло каране, поддържаше силно темпо и не позволи на конкурентите зад себе си да го застрашат сериозно.

Победител в състезанието стана Арвид Линдблад, следван от Джошуа Дюрксен, а Цолов допълни челната тройка, предава Гонг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!