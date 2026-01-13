Огромен успех за българския сноуборд: Александър Кръшняк втори на Световната купа

Кадър Българска ски федерация

Александър Кръшняк добави още едно забележително постижение към историята на българския сноуборд. 21-годишният талант завоюва второто място в паралелния слалом от Световната купа в Бад Гащайн (Ав), предаде БТВ

Българинът си проправи път до най-добрите осем след силно каране и ценен успех срещу местния фаворит Андреас Промегер. Устремът му не спря дотук – в четвъртфиналите Кръшняк елиминира италианеца Аарон Марч, който допусна неточност във втората част на трасето.

В битката за място на финала нашият състезател демонстрира завидно самообладание и с чисто спускане се наложи над германеца Щефан Баумайстер, който не издържа на напрежението.

В решителния дуел студентът втори курс в Техническия университет - специалност „Мехатроника и информационна техника“ отстъпи на Маурицио Бормолини. Кръшняк допусна грешка в стръмната част от трасето и остана на 1.6 секунди след италианеца.

Следващото предизвикателство от календара на Световната купа е още този уикенд в Банско, където с голям интерес се очакват стартовете на Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, както и на Александър Кръшняк.

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики. Българката изостана на 0.22 секунди след японската си съперничка. Замфирова остана на десето място в крайното класиране.

