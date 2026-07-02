Огромна дупка се отвори на столичен булевард, движението е спряно

Стопкадър бТВ

Огромна дупка се отвори на оживен булевард в столичния квартал „Младост“. Част от пътното платно на ул. „Свети Киприян“ е пропаднала.

Районът е обезопасен, а движението в участъка е временно спряно. По думите на местни жители срутването е в участък, който наскоро е бил ремонтиран заради предишно срутване.

Дупката се е отворила в момент, когато през мястото е преминавал автомобил. За щастие, при инцидента няма пострадали, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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