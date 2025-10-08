Огромна дупка за 100 хиляди лева се отвори във Варна

Кадър Варна 24

Огромна яма, чийто запълване по предварителни разчети ще струва над 100 хил. лева, отвори снощният обилен дъжд във Варна, пише Варна 24.



Дупката се намира на метри от ул. "Александър Дякович“, между старата сграда на Енергото обръщача на автобусите на ул. "Девня“.



Не е ясна към момента причината, тъй като вчерашният порой далеч не бе от най-обилните в морския град, а на това място никой не помни да се е образувала такава яма.



"Към момента усилията ни са за обезопасяването й“, обясни за Varna24.bg зам.-кметът Димитър Кирчев, чийто ресор е инженерната инфраструктура и благоустрояването.



Както снощи ви информирахме, при обилния дъжд се наводниха няколко възлови места в града. "За един час те бяха отводнени, като работата продължи до 4 часа сутринта днес само по пешеходния подлез под Икономическия университет“, каза Димитър Кирчев.



Четири екипа дежурят 24 часа за справяне с наводнени участъци и други проблеми, като паднали клони, стана ясно още от думите му.



По 1000 шахти на седмица се чистят във Варна. Проблеми има във вилните зони, но там те са свързани с изпълнението на проекта по Водния цикъл. Заради строителните дейности там няма как общината да се намеси по сериозно, единствено е договорено с възложителя и фирмите изпълнители да правят всичко възможно, така че да не се затруднява живота на хората, които живеят там, стана още ясно от думите на заместник-кмета на Варна.



Друга дупка се отвори преди дни и на ул. "Колони“ от площада с рибаря в посока Шишкова градинка. Тя е обезопасена. Там обаче паметливи припомнят, че целия пешеходен участък явно е направен некачествено, тъй като още сд откриването му започнаха да пропада участъци.



В постоянна комуникация и координация сме с различни институции, най-вече с пожарната, както и с доброволческите спасителни групи, стана ясно и от думите на другия заместник-кмет Илия Коев.

