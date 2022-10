Огромна експлозия на Кримския мост

кадър: Ройтерс

Медиите в Украйна съобщиха за експлозия.

Части от моста са рухнали в морето.

Според руски медии цистерна с гориво се е запалила на Кримския мост, предаде ТАСС. "По предварителни данни в един от участъците гори цистерна с гориво. Арките за пропускане на плавателни съдове не са засегнати. Все още е рано да се говори за причините и последствията. Полагат се усилия за потушаване на пожара", написа говорителят на местните власти Олег Крючков в канала си в "Телеграм", предава БТА.

В същото време медиите в Украйна съобщиха за експлозия. Според тях взривът е избухнал около 6 часа местно време. Спряно е движението на автомобилния и железопътен мост, който свързва Крим с руската транспортна мрежа.

Кадър Укринфо



Руският президент Владимир Путин откри моста през 2018 г., след като Крим бе анексиран от Украйна през 2014 г., което, от своя страна, доведе до санкции и влошаване на връзките със Запада.

През септември Русия обяви анексирането на областите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие след провеждане на референдуми, които Киев и Западът обявиха за фалшифицирани и проведени под дулото на оръжие.

Мостът през Керченския пролив е в пламъци, част от него е рухнала в морето, съоръжението е затворено, а руснаците се опитват да организират феритобта връзка, която да замести моста. Кадрия с горящия Кримски мост се появиха скоро след експлозията около 6 часа сутринта. По първоначални данни по шосейната му част се е взривила цистерна, а малко по-късно е избухнала и влакова композиция по железопътния мост. Съоръжението свързва руския град Таман с украинския Крим, анексиран от Русия, предаде OFFnews.bg.

"Крим, мостът, началото. Всичко незаконно ще бъде разрушено, всичко откраднато - върнато на Украйна. Всичко руско окупационно -изгонено" - написа в телеграм съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Михайло Подоляк. Към 9 сутринта в събота това е единственото, макар и неофициално изявление на официално лице на Киев за взривовете в Крим.

Окупационните власти в Крим обвиниха за пожара Украйна, а лидерът на местния окупационен парламент го обяви за "вандалски акт" на Киев.

"Един от упоритите украински началници каза за необходимостта да бъде нанесен удар по Кримския мост. Надявам се, че той разбира, че ще бъде ответната цел." - заплаши бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев.

Охранителна камера е запечатала предполагаемия момент с първия взрив. Той се случва в момент, в който през Кримския мост преминава камион-цистерна, в близост до него се вижда черен автомобил, а след това пламъци заемат целия екран. В железопътния сектор на съоръжението епицентърът на взрива се намира над една от носещите колони. Руснаците казват, че взривът на камиона е довел до взрив на железопътните цистерни. Товарният влак е минал в 6.00, в 7.00 по него е трябвало да премине пасажерският влак "Таврия".

Какво точно се е случило – руската версия озвучи прокремълският украински блогър Юрий Подоляк:

„Специалните сили на Украйна честитиха по най-добрия начин по случай 70-ия му рожден ден. Имаше много фойерверки. Кримският мост е скъсан, железопътният категорично разрушен, шосейният – приблизително по средата на дължината му. Блестяща операция на специалните сили.“ Това на писа в профила си в Тутиър известният полски военен експерт Ярослав Волски, политолог, изучава отблизо процесите в Русия и постсъветското пространство.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че президентът Владимир Путин е информиран за пожара на Кримския мост. Както обяви говорителят на Кремъл, Путин е разпоредил създаването на правителствена комисия, която да изясни причините на частичното разрушаване на моста. Окупационните власти в Крим вече обвиниха за експлозиите и пожара Украйна.

Кримският мост беше отворен през 2018 година, а Владимир Путин лично откри съоръжението на пищна церемония, на която руският автократ мина през него на автомобил. Мостът е единствената връзка на нелегално анексирания Крим с Русия. От първите дни на необявената официално война, която Русия води от 24 февруари срещу Украйна, Киев обяви моста за легитимна военна цел. Повреденият днес мост е стратегически обект за Кремъл в тази война, тъй като позволява да се прехвърлят въоръжение и жива сила към военните бази на полуострова.

Загадка за момента е как е осъществен взривът. На входовете от двете страни на Кримския мост са разположени стационарни скенери - инспекционни радиотехнически комплекси СТ-6035 на Управлението на ведомствената охрана на Министерството на транспорта на Русия. С помощта на тези клетки, се проверява всяко едно превозно средство за наличието на взривни вещества.

