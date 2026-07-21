Огромна приливна вълна унищожи път и наводни къщи в Крупник

Стопкадър бТВ

Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в Югозападна България – наводнени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета, паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресна падна светофарът в центъра на града, а в Кресненското дефиле свлачище блокира трафика.

Огромна приливна вълна унищожи път и наводни къщи в симитлийското село Крупник. Щетите в селото са сериозни.

„Ние видяхме огромна река, носеше огромни камъни, може би по един тон камъни, които нямаше как да бъдат спрени. Доста материални щети имаме – като започнем от колите ми, които бяха тук на пътя. Три коли са ми развалени, вътре плувахме във вода – метър и двайсет вода“, заяви за бТВ Илиян Узунов от село Крупник.

„Много страшна ситуация, навсякъде вода, камъни… В момента си чистя, водопроводът е скъсан. Всичко е разбито, нямам думи, не може да се опише! Как ще се прибираме вкъщи, тук вече с автомобили не може да се мине? Ами… със самолети, ако дадат някакви самолети, вертолет, може да се прибираме“, казва Валери от село Крупник.

Безсънна нощ са прекарали всички в селото, а днес правят равносметка на щетите.

„По първоначална информация са между 10 и 12 къщи, но все още получавам сигнали – още и още. В момента чакаме социалните работници да опишем какви са щетите и проблемите за хората“, посочва Александър Равначки, кмет на Крупник.

Бурята снощи премина и през Кресненското дефиле, където блокира десетки автомобили за над 2 часа заради свлачище.

Ураганният вятър събори и светофара в Кресна. Там също автомобили чакаха с часове да се отстрани светофарната уредба от пътното платно. В Благоевград дървета паднаха върху автомобили и заведения в центъра.

„Столове, пепелници летяха по площада, имаше и поражения – няколко счупени маси. Страшно беше!“, призна Димитър Хаджийски.

„Доста клони има изпотрошени, изпочупени по улиците. Много беше силна, някъде и много по-големи поразии е направила“, казва Евгени.

Пътищата в областта вече са почистени, а материалните щети тепърва ще се изчисляват.

Редактор "Екип на Петел",

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