Огромна промяна в ход във "Фантастико"

Най-голямото предизвикателство в търговията ще е преходният период през януари месец, когато ще работим с две валути – лев и евро, но ние сме проектирали софтуера така, че служителите да виждат двете валути на всеки етап от процеса. Това каза Янислав Стойчев, главен финансов директор на "Фантастико Груп", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че се провеждат финални тестове и обучения, за да посрещне търговската верига предизвикателството „от първия ден на новата ера“. „Над 30% от всички служители вече са обучени, като това са всички, работещи на каси и пряко с клиенти, текат последни обучения за софтуерните доработки и новия интерфейс“, обясни мениджърът.

Той припомни, че от началото на тази година се прилага дългосрочен, структуриран план за обучение. "Създадена е вътрешна платформа с нова секция, съдържаща обучителни материали, видеоклипове и секция с въпроси и отговори, достъпни от мобилни устройства“, поясни Янислав Стойчев. По думите му стремежът е да няма прекъсвания на процеса или затруднения за служителите.

„Инвестиционната стратегия на компанията се основава на човешки отношения с екипа, партньорите, доставчиците и клиентите, като развитието е умерено и плавно, с консервативно бюджетиране, за да се гарантира изпълнението на планираните инвестиции“, изтъкна Стойчев и добави, че то е с дългосрочна визия.

Що се отнася до корпоративната социална отговорност, Янислав Стойчев посочи, че компанията "Фантастико" доброволно издаде първия си доклад по устойчивост, без да е законово задължена. Според него основно предизвикателство в областта на корпоративната социална отговорност е несигурността в законовата рамка и променящите се изисквания на Европейската комисия. Затова съветът на мениджъра към по-малките компании е да провеждат обучения и да работят с консултанти, за които се ползват и безплатни ресурси.

Главният финансов директор на компанията на "Фантастико Груп" отбеляза, че с постигнати цели, устойчиво развитие и грижа за екипа тази година е успешна за "Фантастико". Той подчерта, че търговската верига има 34-годишни партньорства с над хиляда доставчици, като много от тях са дългогодишни. „Няма разлика в подхода към български и вносни стоки; компанията активно насърчава българското производство, включително чрез обособени зони за фермерски продукти. Основният критерий при избора на продукти е качеството“, каза още Янислав Стойчев.

