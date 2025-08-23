Огромна тапа на Дунав мост

Снимка АПИ, архив

Силно затруднено е движението от Русе за Румъния или в обратната посока.

Дунав мост отново се превърна в тясно място за хиляди автомобили този събота следобед. Всички ленти по булевардите "България" и "Тутракан" в посока към Румъния са пълни с коли, а от сутринта румънската гранична полиция предупреждава за чакане до 100 минути при преминаване от Румъния към България.

Проблемът се задълбочава заради комбинацията от два основни фактора – продължаващия ремонт на моста и големия брой румънски туристи, които се прибират от почивка по българското Черноморие и гръцките курорти.

За разлика от петъчния блокаж, когато основният проблем беше липсата на патрулки от КАТ за регулиране на трафика, днешната ситуация се характеризира с организирано движение, но огромен обем автомобили. Напливът от леки коли на подхода към Дунав мост е изключително интензивен, пише dunavmost.com.

Освен основния ремонт на българския участък от Дунав мост, който започна на 10 юли миналата година, днешният блокаж се дължи и на масовото завръщане на румънски туристи. Много от тях са прекарали уикенда по българските морски курорти или пътуват към гръцките плажове.

Поетапното преминаване в едната лента с пропускателен режим значително ограничава пропускливостта на съоръжението, което при интензивен туристически трафик създава критична ситуация.

Румънската гранична полиция издаде официално предупреждение още от сутринта, че преминаването от Румъния към България отнема до 100 минути. Това е значително увеличение спрямо обичайните времена за чакане в неремонтния период.

Предупреждението цели да информира пътуващите да планират допълнително време за преминаване на граничния пункт.

Основният ремонт на Дунав мост продължава според графика, като в момента се работи по 320-метров участък в посока България. Движението се осъществява двупосочно в платното за Румъния със скоростно ограничение от 20 километра в час.

Между 13 и 19 август са монтирани реставрираните осветителни стълбове и 160 метра от парапета на съоръжението. Очаква се строително-монтажните работи в посока България да завършат в началото на септември, след което ремонтът ще продължи в платното за Румъния.

