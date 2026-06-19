Огромна тапа се образува в района на тунел "Топли дол" на "Хемус"

Снимка Булфото, илюстративна

Задръстване и затруднение в движението изненадаха стотиците шофьори, пътуващи по автомагистрала „Хемус“ в края на работната седмица. Трафикът в посока София бе буквално парализиран в района на тунел „Топли дол“ поради внезапна авария на тежкотоварен автомобил.

От Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че поради инцидента се е наложило временно ограникаване на преминаването в тунелното съоръжение. Изцяло затворена за превозни средства е активната лента, в която се намира закъсалият камион.

Всички автомобили, камиони и автобуси се пренасочват и пропускат поетапно единствено през изпреварващата лента. На място веднага са изпратени патрули на „Пътна полиция“, които регулират трафика и се опитват да предотвратят допълнителни верижни катастрофи вследствие на рязкото спиране на колоните от коли.

Ремонтите приключват до дни

Колапсът на „Хемус“ съвпада с финалната фаза на мащабните инфраструктурни ремонти по основните пътни артерии в страната. От ръководството на АПИ припомнят, че всички текущи ремонтни дейности по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ трябва да приключат окончателно до края на юни.

Целта на крайния срок е да се осигури напълно безопасно, удобно и спокойно пътуване за хилядите български и чуждестранни туристи по време на пиковия летен сезон към Черноморието. Дотогава обаче шофьорите се призовават да карат с повишено внимание, съобразена скорост и търпение заради зачестилите аварии и стеснения по трасетата.

Редактор "Екип на Петел",

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