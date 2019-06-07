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Огромна трагедия! Трима работници загинаха нелепо в резервоар с тор

07.06.2019 / 19:28 0

Снимка: Регионално управление на Калуга

Трима служители от селскостопанското предприятие "Калужская нива" в село Подзорки, Козелски окръг в Русия, се удавиха в тор. Това съобщиха от пресслужбата на регионалното управление на Калуга.


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Работниците изпомпвали тор от резервоарите за преработка, паднали вътре и не успели да се измъкнат.

Посочено е, че на мястото е използвано електрическо оборудване. По-специално, електрическа помпа, която следователите вече са конфискували, пише Life.ru.

"Разглеждат се различни версии за инцидента, включително отравяне с газ и електрически наранявания", съобщава разследващите.

Превод: „Петел”

 

 

 

 

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