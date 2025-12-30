Огромни опашки пред машината за жълти стотинки в "Метро"

Кадър Трафик нюз

В деня преди официалното въвеждане на еврото в България, хаосът в магазините на веригата "Метро" на Околовръстното достигна ново ниво. Множество хора от Пловдив и околността се втурнаха да обменят стотинките си в лева. Пред машината за обмен на жълти стотинки се образуваха дълги опашки, а чакането е продължило с часове, споделя репортер на TrafficNews.

"Положението просто е страшно, опашка има от хора за машината за стотинки. Машината близо месец не работеше, а вътре опашките на касите са до средата на магазина, няма и свободни колички. Не можем да смогнем с машината. Хората са наредени направо с торби и пакети жълти стотинки. Има служител, който следи за машината и постоянно я празнят", разказва свидетел на сцената.

Оказва се, че машината за обмен на стотинки не е функционирала почти месец, което допълнително увеличава напрежението сред клиентите. Множество хора пристигат с пълни чанти и торби, за да оползотворят възможността за обмен.

"Ситуацията е такава през целия ден. Кошмарно е. Хората идват един след друг и чакат с часове", коментира една от касиерките.

Един от чакащите на опашката споделя с наш репортер: "Чакам от три часа за 75 лева". Други пък посочват, че са дошли с надеждата да обменят поне малка част от монетите, които имат от години, но за тях остава единствено разочарование, че няма да успеят да се справят в рамките на деня.

Докато някои изразяват възмущение от натовареността и забавянето, други не скриха и чувството си за ирония към случващото се.

Някои се шегуваха, че това е „последният бунт на жълтите стотинки“, други коментираха с усмивка, че ако чакането продължи още малко, ще посрещнат еврото директно на опашката пред машината.

