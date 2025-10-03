Огромни вълни заляха моста в Бургас

Кадър Фб

Огромни вълни заливат моста в Бургас.

Обстановката в област Бургас започва да се нормализира, съобщи областният управител Владимир Крумов по Нова телевизия. Той каза, че най-тежко е в южната част на областта, а в Царево остава обявеното бедствено положение. Там, както и в Созопол и Приморско, учебните занятия са отменени, защото има много ученици от малки населени места.

Пътят Бургас - Созопол е отворен, след като по-рано движението по него беше спряно. Всички останали пътища са отворени. По данни на областния управител, на места дъжда се е изсипал с 200 л/кв. м.

В Царево има евакуирани три домакинства, евакуация се е наложила и в с. Кости. Има подкопани пътища и мостове.

