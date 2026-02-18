реклама

Огромно дърво падна в двора на Френската гимназия във Варна

18.02.2026 / 09:49 1

Кадър ФБ, Е. Павлова

Огромно дърво е паднало в двора на Четвърта ЕГ във Варна.

Това се вижда от кадри в социалната мрежа.

Няма пострадали.

Силният вятър в комбинация с дъжд и сняг създава много проблеми във Варна днес.

Екипите работят и в момента по всички постъпили сигнали за произшествия.

По-рано днес от ОДМВР-Варна предупредиха за наводнен участък след светофара на Вятърна мелница посока Военна болница. От образувалата се локва има закъсали автомобили на кръстовището на бул. „Христо Смирненски“ с ул. „Невен“.

 

уйчо (преди 31 минути)
Рейтинг: 124147 | Одобрение: 7152
Баси мамата, как не е утрепало няколко деца, къде са тея, които вземат заплати да следят за това?!?! Навремето тук в двора цялото училище правеше физзарядка сутринта преди започване на учебните часове.

