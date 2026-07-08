Огромно дърво падна върху джип във Варна

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Огромно дърво се стовари върху паркиран джип на улица "Цариброд" във Варна.

Клоните са се отчупили и са паднали върху мерцедеса, като са му нанесли щети.

Случилото се в късния следобед вчера е заснето от камери, а хубавото е, че в този момент по улиците не е имало хора.

Пред "Петел" собственикът на марковото возило разкри, че застраховката ще покрие щетите, но най-важното е, че при инцидента няма пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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