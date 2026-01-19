Огромно количество умряла риба откриха в Карловско

Снимки: Изпълнителна агенция по околна среда

На зеления телефон към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) - Пловдив вчера е постъпил сигнал за „огромно количество умряла риба в „Бяла река-ВЕЦ“ ООД, „Предприятие за преработка на риба и рибовъдна база“ в село Войнягово, община Карлово. Това съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда.

Според постъпилата информация, водата е с горчив вкус и във въздуха в халето се носи задушлива миризма. Сигналът е подаден и към полиция, пожарна, дежурен в общината и РИОСВ - Пловдив. Стопанството се захранва от водоизточник Гьопсата, а водата след стопанството отива в река Стряма.

Специалисти от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС се включват незабавно в назначената проверка на място съвместно с експерти от БД ИБР и РИОСВ - Пловдив. При обхода се наблюдава голямо количество умряла риба във всички басейни на предприятието.

Взета е проба от повърхностни води на входа на стопанството, от канал Гьопсата. Измерените полеви характеристики на място - температура, активна реакция, разтворен кислород и електропроводимост, отговарят на нормативно определените изисквания за характеризиране на повърхностните води.

Предстои при последващия анализ да се направят изпитвания за съдържание на неразтворени вещества, биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, хлориди и пестициди.

Взета е и проба отпадъчна вода от пункта за собствен мониторинг на предприятието, преди заустването на отпадъчните води в река Стряма. И в този пункт са измерени полевите характеристики на място и е установено, че те отговарят на изискванията на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

В лабораторни условия отпадъчните води ще бъдат изпитани за следните характеристики: биологична потребност от кислород, неразтворени вещества, химична потребност от кислород, общ фосфор, азот амониев и общ азот.

Резултатите от изпитванията ще бъдат своевременно предоставени към компетентните органи.

