Oгромно щастие! Славея Сиракова намери истинската любов, каза "да"! (видео)

Дъщерята на Наско Сираков и Илиана Раева - Славея, разкри, че е намерила истинската любов. Красавицата се показа с мъжа на сърцето си в социалните мрежи.

"And I said YES" (б.р. - в превод: "И аз казах ДА"), написа тя и сподели видео с пръстена, който грее на ръката й.

Славея публикува и снимка, на която е в прегръдките на любимия си, но лицето му не се вижда много, защото е с шапка.

Моделката показа видеото и фотоса във "Фейсбук" и веднага заваляха честитките и пожеланията от приятелите и почитателите й.

