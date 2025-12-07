Огромно свлачище затвори важен проход в България

Кадър Метео Балканс

Огромно свлачище затвори прохода Кърнаре-Троян от двете посоки.

Струтила се е голяма скална и земна маса. Няма блокирани шофьори.

Движението е ограничено. Техника на Агенция пътна инфраструктура вече започна разчистване на пътното платно, което ще продължи през целия ден. Камиони на АПИ ще извозват свляклата се земна маса до Кърнаре, предаде Метео Балканс.

