Огромно цунами наближава Япония

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Силно земетресение край бреговете на Япония. Магнитудът е 7,6 по Рихтер, а дълбочината - 47 км, сочи Японската метеорологична агенция, предаде Нова телевизия. Епицентърът е на 80 км от брега на префектура Аомори.

Властите предупредиха за опасност от триметрово цунами по северните брегове на страната и наредиха незабавна евакуация на крайбрежните райони.

Епицентърът е бил на около 80 км от бреговете на префектура „Алмори“, на дълбочина от 50 км в морето.

Очаква се евентуално цунами да стигне до бреговете на Аляска и Русия, но то щяло да бъде само 30 см, обясниха още японските експерти.

