Огромно задръстване от Златните към Варна, ремонт изнервя шофьорите

Кадър Фейсбук, Д. Александров

Огромно задръстване на пътя от Златни пясъци към Варна изнервя шофьорите. Причината е, че в района на местност Траката се асфалтира.

Движението в посока Варна се осъществява в едната лента и това допълнително забавя трафика.

Според живеещи в района всяко лято на това място стават огромни задръствания, тъй като градът не е проектиран за такъв трафик.

Шофьорите са изнервени от това, че в разгара на лятото, когато градът и курортите около него се пълнят с туристи, продължават пътните ремонти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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