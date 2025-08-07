Огромно задръстване в двете посоки на Аспарухов мост
Огромно задръстване на Аспарухов мост във Варна заради аварирал автовоз се образува тази вечер.
Автовозът е спукал гума.
В другата посока автомобил е с гръмнал двигател, заяви наш читател.
