Охранител е взел пистолета на ученика в Хасково

Подробности за стрелбата в българско училище.

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, газов или въздушен.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали, предаде БТВ

Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9-и клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който му взема пистолета от раницата.

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска.

Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково.

Непълнолетен ученик от хасковско училище, който е произвел на междучасие изстрел с газов пистолет през прозореца във въздуха тази сутрин е задържан, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел. 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на РП Хасково

