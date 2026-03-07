Околийски: Усилията ни са насочени към спасяването на средства по ПВУ за модернизация на психиатричната помощ

Снимка: Министерство на здравеопазването

„Психиатричната помощ е една от причините да поема този пост и няма нужда да ви убеждавам в моята ангажираност към тази тема.“ Това заяви министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на среща с представители на Българския хелзинкски комитет (БХК), която се проведе в петък в Министерството на здравеопазването.

В срещата участваха г-жа Красимира Величкова, началник на политическия кабинет, д-р Захари Зарков, съветник на министъра, както и председателят на БХК г-н Красимир Кънев, г-жа Надежда Цекулова и г-жа Антоанета Ненкова.

„Имаме много работа и малко време, затова сме фокусирали усилията си върху спасяването на инвестицията за модернизация на психиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчивост. Там трябва да се справим със сериозни предизвикателства, за да не изгубим тези средства“, подчерта доц. Околийски.

По време на разговора министърът и екипът му представиха и основните приоритети в областта на психиатричната грижа, включително планирани промени в състава и начина на работа на Експертния съвет по психиатрия.

От своя страна представителите на БХК поставиха въпроса за подписване на споразумение за независим мониторинг в психиатричните лечебни заведения, както и отправиха препоръки за подобряване на условията и грижата за пациентите.

В тази връзка доц. Околийски посочи, че вече е изготвен предварителен доклад на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, както и официален отговор от страна на Министерството на здравеопазването. Министерството ще анализира направените констатации и препоръки, като част от усилията за подобряване на условията и стандартите на грижа в психиатричните лечебни заведения.

