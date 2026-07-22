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Около 100 сигнала са постъпили в Община Варна заради интензивния дъжд

22.07.2026 / 16:54 0

Снимка Булфото

Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в Община Варна в следобедните часове вследствие на интензивния валеж над града. 

Подадените сигнали са предимно за наводнени улици, подлези и помещения, неработещи светофарни уредби, разместени капаци на шахти, както и за две паднали дървета на ул. „Атанас Калчев“ в район „Аспарухово“.

Всички сигнали се насочват своевременно за отработване към компетентните дирекции на Община Варна, както и към останалите отговорни институции.

Наводнение е регистрирано и в сградата на Община Варна, в сектор „Гражданско състояние“, където се предприемат необходимите действия за ограничаване на последствията.

При необходимост гражданите могат да подават сигнали на сигнали телефон 112 и при дежурния служител в Община Варна на телефон 052/ 820 112, съобщи Пресцентър на Община Варна.

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