Около 1000 камиона изчакват във вътрешността на страната, за да преминат Дунав мост при Русе

Снимка: АПИ, архив

Около хиляда камиона изчакват във вътрешността на страната да преминат Дунав мост при Русе, който бе затворен за движение за тежкотоварни автомобили през последното денонощие. Това съобщи за БТА областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Както БТА предаде, съоръжението бе затворено за движение в 9:00 ч., във вторник. Преминаването на леките автомобили бе ограничено за около 12 часа, а на тежкотоварните автомобили - за близо 24 часа. Причината е основният ремонт, който се извършва на моста.

Само за първите два часа, откакто съоръжението бе отворено за движение, в посока Румъния са преминали 400 камиона. "Създадена е организация на движението. На Дунав мост е отворено и шесто гише. Така за минута преминават по 12 тира. Надяваме се през утрешния ден тежкотоварният трафик да се нормализира", каза Драганов.

"Ремонтът на моста върви по график. Очакваме около 18-19 декември т.г. 320-метровият участък, който се ремонтира, да бъде отворен за движение и в двете посоки. Строителни дейности по съоръжението няма да има до 5 януари идната година. Така то ще бъде отворено за движение и в двете посоки. Това ще бъде облекчение за всички пътуващи по празниците", заяви Драганов.

Той каза още, че се очаква основният ремонт на моста да приключи в срок - в края на юни идната година.

