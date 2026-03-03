Снимка: Булфото, архив

Около 140 пътници пристигнаха в София на летище "Васил Левски" с полет от Оман на нискотарифна компания.

Сред пътниците са предимно екипажи на въпросната нискотарифна компания и членове на техните семейства, посочва БНР.

Държавата гарантира, че всички наши сънародници ще бъдат прибрани в България по най-бързия, по най-сигурния начин. Обсъждат се различни възможности, варианти, маршрути, но най-важна е безопасността на българските граждани.

Това подчерта по-рано служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет след спешна среща, свикана от него във връзка с евакуацията на български граждани от Близкия изток.

Той потвърди, че имаме самолети, които са в готовност да излетят, като още утре се очаква да бъде осъществен такъв полет от Оман. Очаква се с него да се приберат у нас около 300 души.

Външният министър Надежда Нейнски уточни, че такъв полет ще бъде осъществен само ако ситуацията на място е безопасна.

