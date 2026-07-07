Около 150 млади ветроходци се очакват на регата "Варна 2026"

Снимка Регата "Варна 2026"

Стартира тазгодишното издание на традиционната Международна Регата "Варна 2026", организирана от един от най-старите клубове по ветроходство в България - “Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”. В дните от 10 до 12юли Варненският залив ще бъде изпълнен с ветрилата на швертботните лодки в класовете Optimist, 420, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 и FINN. Гонките се провеждат в близост до брега и могат се наблюдават от жителите и гостите на града, както и от деца, които също може да пожелаят да станат ветроходци.

Почти 150 млади състезатели от България и чужбина с различни нива на опит представят своите клубове в надпреварата за трофеите, които носят името на легендарния кап. Георги Георгиев - първият български ветроходец, обиколил света с яхта. Прогнозата е за благоприятни ветроходни условия и разнообразни възможности децата да покажат своите умения. Главен съдия на проявата е Евгений Мавродиев.

Международна Регата Варна 2026 е част от календара на Българската федерация по ветроходство и се провежда с любезното съдействие на Община Варна и “Пристанище Варна ЕАД”, които традиционно подпомагат провеждането й.

Програма на регатата:

09.07.2026 г., четвъртък

14:00 – 18:00 ч. Регистрация и обмер;

10.07.2026 г., петък

08:00 – 10:00 ч. Регистрация и обмер;

11:00 – 11:15 ч. Откриване на регатата;

14:00 – 18:00 ч. Гонки в залива;

11.07.2026 г., събота

12:00 - 18:00 ч. Гонки в залива;

12.06.2026 г., неделя

Предстои анонс Гонки в залива;

Предстои анонс Награждаване на победителите и закриване на регатата.

Редактор "Екип на Петел",

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