Около 24 000 зрелостници се явиха на втората си задължителна матура - по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11 и 12 клас. Изпитът се проведе в над 1400 училища в страната.

В други над 600 учебни заведения имаше държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

За първата матура сутринта в МОН бе изтеглен изпитен вариант 2, а за втората - изпитен вариант 6. Преди около час Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет.

Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция "Общо образование".

Матурите започнаха в 08.30 часа и продължиха 4 астрономически часа, като и тази година най-много абитуриенти избраха да положат изпит по английски език.

Втори най-предпочитан сред учениците от профилираните гимназии за явяване на матура бе предметът "география и икономика", а на трето и четвърто място бяха съответно "биология и здравно образование" и "математика".

Максималният брой точки от матурите е 100.

В сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература, припомня БНР. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 11 юни.

