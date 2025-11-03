Около 300 л дизел са източени от резервоара на чуждестранен камион край Брусарци

Снимка: Булфото

Около 300 литра дизелово гориво са източени от резервоара на спрял за почивка край град Брусарци в област Монтана тежкотоварен камион с прикачено ремарке с регистрация в Северна Македония, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Кражбата е станала в нощта на 1 срещу 2 ноември. Сигналът е подаден от 42-годишния шофьор на камиона към 6:30 ч. вчера. На мястото е направен оглед, при който е установено, че с помощта на техническо средство е била отключена капачката на резервоара на камиона.

По случая е заведено досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че подобни кражби на дизелово гориво в последните години са регистрирани на много места по главен международен път Е-79 в Монтанска област, като има и задържани извършители.

Сега за пръв път кражбата се случва на северния път между Монтана и Видин, който е алтернатива на Е-79 и в момента се използва от тежкотоварните камиони заради ремонта на Е-79 в Монтанско. При предишни случаи има откраднати и по-големи количества дизел – до 1000 литра наведнъж.

