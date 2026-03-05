Около 35 хиляди моряци и пасажери са блокирани в Персийския залив заради войната
кадър: Гугъл мапс
Около 20 хиляди моряци и 15 хиляди пасажери са блокирани в Персийския залив заради войната в Близкия изток и заради парализата на Ормузкия проток, съобщи генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес, цитиран от Франс прес.
Тази агенция на ООН, която се занимава със сигурността на корабоплаването, е "готова да си сътрудничи с всички замесени страни, за да допринесе за гарантиране на сигурността и добруването на моряците", се казва в изявление на Домингес пред АФП, пише БТА.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция, който провежда операциите на Иран в чужбина, заяви вчера, че има "пълен" контрол над Ормузкия проток - стратегически морски коридор за транспорта на въглеводороди, който свързва Залива с Оманския залив. Множество кораби бяха блокирани.
Откакто САЩ и Израел започнаха операцията си срещу Иран в събота, Международната морска организация съобщи за седем инцидента, свързани с плавателни съдове в протока. В резултат са загинали двама души, а шестима са били ранени.
"Освен икономическото въздействие на тези тревожни атаки, стои и хуманитарен въпрос. Никоя атака срещу невинни моряци не може да бъде оправдана при каквито и да било обстоятелства", категоричен бе Домингес.
