Около 400 000 евро са откраднати при обир на инкасо автомобил в Италия

Неизвестни извършители са откраднали около 400 000 евро от инкасо автомобил в Италия, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

По данни на властите нападателите са блокирали движението по автомагистрала, като са пресекли пътя на инкасото с автомобили. След това са ограбили микробуса със светкавична бързина и прецизност, използвайки димки и разпръснати по платното шипове. Съобщава се и за стрелба по бронирания автомобил.

Италианската агенция АНСА уточнява, че е било използвано взривно устройство за пробив на бронирания корпус и сейфа, докато шофьорът и охраната са се намирали вътре. След това извършителите са избягали с парите.

Обирът е станал рано сутринта на магистрала близо до град Ортона в централния регион Абруцо. По първоначални данни няма пострадали, но двама души са вдишали от дима и са били лекувани на място. Засегнатият участък от магистралата е бил временно затворен, което е довело до задръствания.

Полицията е започнала мащабно преследване. Все още не е ясно колко души са участвали в обира, като се предполага, че са се придвижвали с мощни автомобили, съобщи АНСА.

