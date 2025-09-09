Около 43 000 домакинства в Берлин останаха без ток заради пожар

Снимка: Пиксабей

Германската полиция предполага, че умишлен палеж е оставил хиляди жители на Югоизточен Берлин без ток и че зад престъплението стоят политически мотиви, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Рано тази сутрин около 43 000 домакинства и около 3000 стопански обекта в квартала "Йоханистал" останаха без електричество. Сигналът за огъня е постъпил в 3 ч. сутринта. На пожарникарите отне около час да потушат огъня.

Първоначалните данни от разследването сочат, че два електрически стълба в "Йоханистал" са били умишлено запалени, съобщи тази сутрин говорител на силите на реда. Пламъците вече са потушени и на мястото на инцидента са пристигнали служители на криминална полиция, които разследват причината за пожара.

Изборът на стълбовете, както и начинът на действие говорят за екстремистка атака, но засега не е ясна политическата принадлежност на извършителите, каза полицията.

Говорител на противопожарната служба заяви, че може да отнеме известно време, докато бъде изцяло възстановено електроснабдяването. Пожарникари бяха изпратени в две учреждения за социални грижи, за да помогнат за прехвърлянето на пациенти към други лечебни заведения в близост, които не са били засегнати от спирането на тока.

