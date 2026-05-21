Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, временно спират тировете по магистралите

Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прогнозата обхваща периода до 26 май, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Традиционно най-много автомобили ще има по АМ „Тракия“ – близо 204 хил. превозни средства, по „АМ „Струма“ – над 111 хил., по АМ „Хемус“ – около 85 хил., а останалите по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника – 22 май /петък/, и в последния почивен ден - 25 май /понеделник/. В петък прогнозно по АМ „Тракия“ ще преминат около 42 000 автомобила, по АМ „Струма“ – 24 000, а по АМ „Хемус“ – над 18 000.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Във връзка с очаквания интензивен трафик в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

на 22 май от 15 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

на 23 май между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

на 25 май от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ „Тракия“ забраната не се отнася за обществения превоз на пътници, а в посока София и за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 22 и 23 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

Ограничено е и движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“. Причина на временната организация е свличането на земна маса при 103-и км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. До изпълнение на необходимите възстановителни дейности и осигуряване безопасността на движение ще е ограничено преминаването в платното за София. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в почивните дни шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

