Около 50 декара горска постеля гори край кърджалийското село Дъждовница

Около 50 декара горска постеля гори в района на кърджалийското село Дъждовница, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кърджали.

Сигналът за пожара е подаден след 14 ч. днес.

От полицията заявиха, че няма опасност за населението или за имоти в близост.

На място има пожарникари и екипи от държавното горско стопанство.

