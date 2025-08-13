реклама

Около 50 декара горска постеля гори край кърджалийското село Дъждовница

13.08.2025 / 18:17 0

Кадър Фейсбук, Б. Мурад

Около 50 декара горска постеля гори в района на кърджалийското село Дъждовница, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кърджали.

Сигналът за пожара е подаден след 14 ч. днес.

От полицията заявиха, че няма опасност за населението или за имоти в близост.

На място има пожарникари и екипи от държавното горско стопанство.

 

