Около 5000 души са евакуирани в Южна Франция заради разсрастващ се пожар

Пиксабей

Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция, докато пожарникари се бореха с бързо разрастващ се горски пожар на фона на поредната гореща вълна, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Управата на департамента Източни Пиренеи обяви, че пламъците са обхванали над 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът е локализиран.

Евакуациите са засегнали жители в планински район на запад от град Перпинян. Френската телевизия Бе Еф Ем (BFMTV) съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи каналът, цитиран от БТА.

„Горският пожар с изключителни мащаби, който в момента бушува в Източните Пиренеи, изисква максимално мобилизиране на ресурсите за борба с горски пожари на нашата противопожарна служба, както и на силите за вътрешна сигурност и всички правителствени агенции“, каза префектът Пиер Рено дьо ла Мот, цитиран от ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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