Около 51 хиляди са учениците във Варненска област

Пиксабей

През учебната 2024/2025 година учениците във Варненска област са били 51 500, съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро „Североизток“ в крайморския град. В региона са работили 123 училища. Основно образование са завършили близо 4 300 ученици, а средно – 3 200.

В системата на предучилищното образование през миналата учебна година са били записани 15 700 деца. В региона има 99 самостоятелни детски градини. В тях са били записани средно по 158 деца, с които са работили 1 175 учители.

В областта има 123 училища, от които 4 начални, 59 основни, 5 обединени, 7 гимназии, 27 средни, 1 училище по изкуствата, 1 спортно и 19 професионални гимназии. В сравнение с предходната година броят е непроменен. В паралелките в държавните училища е имало средно по 22 ученици, а в частните - по 13.

През учебната 2024/2025 година учителите в региона са били 4 600. Над 73 на сто от тях са магистри или имат образователна и научна степен „доктор“. Професията е силно феминизирана – над 84 процента от учителите са жени. Една трета от тях са на възраст 55 или повече години.

През миналата учебна година броят на студентите, записани в четирите образователно-квалификационни степени, е 22 500, като около половината от тях са жени. Малко над 900 от младежите учат в колеж.

Към края на календарната 2024 година в региона са се обучавали 463 докторанти, от които близо 13 процента чужденци, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!