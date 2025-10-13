Окончателни резултати от изборите в Пазарджик: ДПС - първи, ПП-ДБ - втори, ГЕРБ - едва шести

Булфото

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от Общинската избирателна комисия при обработени 100% от протоколите от изборния ден вчера.

За партията са гласували 17,13% от избирателите. Втора политическа сила е "Продължаване промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10,74%, четвърта – "БСП – Обединена левица" със 7,42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%. На шесто място са ГЕРБ с 6,16%, следвани от партия МИР (Морал, Инициативност, Трудолюбие" с 3,86% и "Възраждане" – с 3,80%, се посочва в протокола с окончателните резултати.

Вчера изборният ден приключи с 35,09 процента гласували от имащите правото на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет, предаде БТА.

