Окончателно: Доживотен затвор без замяна за убиеца на брокерката Теодора Бахлова и Юмер Мехмед

Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила наказанието доживотен затвор без замяна, наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в гр. Бургас. Решението на върховната съдебна инстанция е окончателно.

Припомняме, че Станимир Рагевски бе предаден на съд по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Бургас, а наказанието доживотен затвор без замяна бе първоначално наложено от Окръжен съд-Бургас, потвърдено от Апелативен съд-Бургас, а вече и от ВКС.

Станимир Рагевски е признат за виновен за това, че умишлено е умъртвил Теодора Бахлова, използвайки огнестрелно оръжие - пистолет. Престъплението е осъществено на 29.10.2020 година в гр. Бургас.

Със същото решение Станимир Рагевски е признат за виновен и за това, че умишлено е умъртвил Юмер Мехмед, използвайки огнестрелно оръжие - пистолет, след като е извършил и горепосоченото престъпно деяние. Убийството е осъществено на 04.08.2021 година в гр. Бургас.

Със същото решение Станимир Рагевски е признат за виновен за това, че в периода от 29.10.2020 година до 04.08.2021 година противозаконно е държал огнестрелно оръжие, със заличен фабричен номер, както и боеприпаси за него. Станимир Рагевски е признат за виновен и в противозаконно държане на високорискови вещества - марихуана и кокаин.

Постановеното наказание доживотен затвор без замяна е общо за гореизложените престъпни деяния, пише novini.bg.

