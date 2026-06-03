Окончателно: Намаляване на партийната субсидия за получен глас, без ковид добавка за пенсиите от 1 юли и без по-висок таван на дълга реши НС

Булфото

Намаляване на партийната субсидия за получен глас, без по-висок таван на дълга, както и без ковид добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли т.г. , реши парламентът на второ четене с приети промени в т.нар удължителен бюджет за 2026 г.

До приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас от Закона за политическите партии за 2026 г. е от 1 януари до 29 април - 4,09 евро, а от 30 април до 31 декември – 3,00 евро, записаха депутатите.

"Прогресивна България" се отказа от първоначалното си намерение за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година, предаде БТА.

НС прие ковид добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли т.г., а за всички вече отпуснати пенсии тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по "швейцарското правило" .

Считано от 1 юли 2026 г., минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 347,51 евро, записаха още депутатите.

Редактор "Екип на Петел",

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