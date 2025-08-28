Окончателно: Обвиняемият за убийството на полицейската съпруга в Първомай остава в ареста

кадър: БНТ

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка. Тежкото престъпление стана преди две седмици в Първомай, когато полицейската съпруга загина от кръвозагуба след атака с нож.

Днес в съда бяха представени допълни данни от телефона на обвиняемия, които доказват неговото придвижване от Варна до Първомай и после до София, където се е укрил в нощта на убийството. Според прокурора Цветанов е имал и мотив - тежката раздяла с приятелката му, предаде БНТ.

Обвинението изтъкна и отправени към нея заплахи, както и свидетелски показания за неговото придвижване по магистрала Тракия в нощта на убийството.

Защитата заяви, че при задържането е имало сериозни процесуални пропуски, Ивелин е бил подложен на натиск и заплахи от страна на полицията и до него дълго време не е бил допускан адвокат. Бащата на обвиняемия днес се присъедини като негов защитник и разказа, че синът му страда от тежки паник атаки след раздялата си с дъщерята на убитата жена. Подсъдимият поиска по-лека мярка на задържане, защото в ареста условията били непоносимо тежки.

Севдалин Цветанов - баща на обвиняемия и негов адвокат: "Посъветван е от една психоложка, че той може да си върне любовта. Да, ходеше да поднася цветя, които бяха отхвърлени, но аз не съм присъствал. Това са неща, които съм чул само. Тежко му се отрази раздялата, но вие знаете любовта е сляпа, там нещата са сложни и са индивидуални, всеки изживява. Не всеки, но много хора изживяват любов и знаят какво означава една раздяла. Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо такова особено като родител".

Николай Божилов - прокурор: "Прокуратурата твърди, че първоначалната мярка взета спрямо обвиняемия е законосъобразна и обоснована и като такава следва да бъде потвърдена и от апелативния съд".

