Окончателно: Регистрацията на кладенци за собствено ползване се отлага до 2039 г.

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж, и не са вписани в регистър, съгласно Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2039 г. Досегашният срок беше 28 ноември 2025 г. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда и водите.

С 14 години – до 2039 г. , се удължава и срокът за регистрация на собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности в населените места, селищните образувания и стопански дворове, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра, приеха депутатите, предаде БНР.

Законът влиза в сила от 28 ноември.

Мнозинството отхвърли предложението на Иван Белчев от "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) удължаването на срока да е до 1 октомври 2028 г. Той предлагаше също възможност за електронно подаване на информацията и реална информационна кампания всяка година до края на периода, за да се убедят хората да се регистрират, тъй като много собственици не са успели да се вмесят в сегашния срок. Облекчава се административната тежест, определя се и конкретен срок за въвеждане на е-формуляр 1 май 2026 г., обясни Белчев.

Не се прие и предложението на "Възраждане“ собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2025 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра, да не подлежат на регистрация в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра.

Председателят на комисията по околна среда Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) упрекна "Възраждане“, че са успели да убедят част от своите избиратели си да не спазват закона. Всичко, което правите днес, рано или късно ще ви се върне като бумеранг, защото отговорността за това, което се случва с безводието е на всички нас, коментира Шишков. Вие успяхте да убедите част от хората си да не регистрират кладенците си, повтаряйки тезата, че щяло да има такси, глоби, което не кореспондира със закона, изтъкна председателят на комисията по околна среда. И добави - това е победа на демагогията над отговорността. По думите на Шишков регистрацията на кладенците остава, но се отлага до 2039 г. , за да се даде по-дълъг срок на хората. Държавата трябва да има точна информация за подводните си води, категоричен е Младен Шишков.

Според Татяна Султанова (ПП-ДБ ) е безотговорно да се изчаква цели 14 години за регистрация на водните ресурси на България. Над 20 години се отлага един законов ред, сега безхаберието ще се отложи за още 14 години, вместо да се обясни, че няма да се слагат водомери и такси, посочи тя и призова да не се приеме това ново 14-годишно отлагане.

