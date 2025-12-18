Окончателно: Родителите на деца до 12 години с гъвкаво работно време през лятото

Булфото

Без дебат и с мнозинство от 166 гласа, 9 "против" и деветима въздържали се НС прие окончателно промените в Кодекса на труда.

Те предвиждат родителите на деца до 12-годишна възраст да се възползват от гъвкаво работно време през летните ваканции на учениците, за да полагат грижи за тях.

Вносители на предложението са депутати от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН.

Досега такава възможност имаха само родители на деца до 8-годишна възраст, предаде БНР.

