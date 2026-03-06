Окончателно: Съд във Варна потвърди ареста на разпространител на фентанил и метамфетамин

Пиксабей

Апелативен съд - Варна отхвърли жалбата на защитата срещу определение на Варненския окръжен съд, с което е била взета най-тежката мярка за неотклонение спрямо мъж, обвинен в разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотици, съобщават от пресслужбата на Апелативния съд.

Д. И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че при условията на продължавано престъпление е държал 171,87 гр. фентанил и 21,1 гр. метамфетамин и че разпространил на свой клиент 22,72 грама от първото и 0,94 грама от второто вещество. В рамките на същото досъдебно производство са обвинени още трима души, сред които и закупилият забранените субстанции.

Защитата подчерта, че няма данни, от които да се заключи, че Д. И. би могъл да извърши престъпление срещу правосъдието, тъй като свидетелите вече са разпитани.

Представителят на обвинението обоснова тази опасност с високата обществена опасност на деянието и на задържаното лице.

Въззивният съд прие за правилен извода на първата инстанция за обоснованост на предположението за съпричастност на обвиняемия.

Втората инстанция постави акцент върху веществата, предмет на обвинението. Това очертава висока обществена опасност на деянието, посочва съда. Реален е рискът при мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, Д. И. да извърши престъпление. Той е осъществил разследваното престъпление в изпитателния срок на предходно осъждане. Реализирал е конспиративна дейност по генериране на нерегламентирани средства, в дома му е открита значителна сума в евро, за която няма данни да е от законни доходи. 46-годишният мъж е бил мобилен, пребивава на повече от един адрес, има финансови възможности. Всичко това обуславя висока обществена опасност на деянието и дееца. В допълнение, обществения интерес над обвиняемия налага задържането му под стража, реши Апелативният съд във Варна.

Определението е окончателно, посочват от съда.

