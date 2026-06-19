Окончателно: Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

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Бившата полицайка Симона Радева е осъдена окончателно на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа в София през 2022 г. Решението е на Софийския градски съд и слага край на делото за лично укривателство срещу нея, предаде Евроком.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ режим“. В мотивите си съдът посочва, че Радева е действала умишлено, като напълно е „съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици“.

Симона Радева беше подсъдима за действията си в нощта на 5 юли 2022 г. Тогава Георги Семерджиев, шофирайки с висока скорост и след употреба на наркотици, предизвика катастрофа на бул. „Черни връх“, при която загинаха две млади жени – Хариет Стефанович и Христина Дилева.

Веднага след сблъсъка Семерджиев избяга от мястото на инцидента. Впоследствие разследването установи, че Радева, която тогава е била действащ полицай, му е помогнала да се прибере в жилището си и да избегне арест, като му е осигурила стълба.

Нейната роля в прикриването беше ключов елемент в съдебния процес, който продължи близо две години. Окончателното наказание е намаление спрямо първоначалната присъда на Софийския районен съд, който я беше осъдил на пет години затвор.

Решението на въззивната инстанция идва след като делото беше разгледано от Софийския градски съд след обжалване от нейна страна.

Междувременно извършителят на катастрофата Георги Семерджиев вече изтърпява своето наказание. Той беше осъден на 20 години затвор за причиняването на смъртта на двете жени, шофиране под въздействие на наркотици, без книжка и с фалшиви регистрационни номера.

Присъдата му беше потвърдена на всички инстанции и влезе в сила окончателно през юни 2025 г. с решение на Върховния касационен съд.

Решението на Софийския градски съд за Симона Радева също е финално и не подлежи на последваща жалба или протест.

Редактор "Екип на Петел",

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