Окончателно: В "Младост" все пак ще има 22-етажна сграда

Столичният общински съвет (СОС) подкрепи повторно доклада на кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов за учредяване право на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.

„Проблемът го има. Но решението, което се обещава, е невъзможно.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод дебата около проекта за 22-етажна сграда в район „Младост“, пише novini.bg.

Против строежа на сградата гласуваха общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“, „Възраждане“, Войслав Тодоров от „БСП за България“ и Ваня Григорова – независим общински съветник.

Терзиев подчерта, че развитието на града не може се решава с лозунги и неизпълними обещания, а изисква дългосрочна градоустройствена визия и реалистични решения.

„Най-лесното нещо в политиката е да обещаваш невъзможни неща, когато знаеш, че няма да ти се наложи да ги изпълняваш. Лесно е да кажеш „тук ще има градинка“, „тук нищо няма да се строи“. Трудното е след това да носиш юридическата, финансовата и управленската отговорност за тези думи.“

Терзиев беше категоричен, че честният разговор с гражданите е, че София ще продължи да се развива, а ролята на общината е този растеж да бъде управляван разумно. „Няма как да се спре строителството в този град. Но можем да спрем откровени безобразия и да наложим по-добри правила — повече озеленяване, по-добра инфраструктура, по-добра свързаност и по-високо качество на градската среда.“Той припомни, че голяма част от проблемите в града са резултат от десетилетия липса на дългосрочна градоустройствена политика.

„София плаща цената за години хаотични решения, безобразни заменки, липса на инфраструктура и обещания, които звучат добре, но не издържат нито в закона, нито в съда, нито в реалността.“По думите му администрацията работи по цялостен подход за развитието на район „Младост“ и бул. „Александър Малинов“, а не по решения „на парче“.„С архитект Любо Георгиев работим по това да има цялостна устройствена мисъл за района. Защото проблемите не се решават обект по обект, а с дългосрочна визия за транспорт, инфраструктура, зелени площи и качеството на живот.“

Според кмета на София истинският дебат трябва да бъде за това как градът да се развива балансирано, а не за краткосрочни политически внушения.„Моята работа не е да говоря това, което е най-приятно за чуване. Моята работа е честно да казвам какво е възможно, какво не е и как реално можем да подобрим града.“

„Само преди година кметът Васил Терзиев издаде заповед, с която спря построяването на 215-метровия небостъргач на бул. Черни връх. Небостъргач, предвиден върху 100% частен имот. Щом за Кръстова вада може, значи и за Младост може – особено когато тук говорим за имот, 93% от който е общинска собственост.“ – това заявиха от Спаси София по повод предстоящото повторно разглеждане на скандалния доклад за 22-етажната сграда в Младост при метростанция Ал. Балан.

Жителите на района вече два пъти ясно показаха позицията си чрез протестите, които организираха срещу застрояването на терена, а днес бе внесена и подписка с 2000 подписа срещу 75-метровата сграда.

„Младостчани заявиха категорично, че не желаят този имот да бъде застрояван. Припомням на кмета Терзиев, че всички инструменти са в неговите ръце – призовавам го да ги използва. На фона на общественото недоволство, което на два пъти извади стотици жители на квартала на улицата, той трябва да издаде заповед за служебен подробен устройствен план и да спре това безумие! Един подпис и една заповед означават, че там няма да има сграда“ – заяви Борис Бонев, председател на Спаси София.

Мнозинството, което днес подкрепи този корупционен доклад, зашлеви звучен шамар на младостчани и софиянци, а вечно бързащият, вечно неразбралият къде се намира г-н Младенов от БСП предложи да се прекратят разискванията в опит да се попречи на гражданите, дошли да се изкажат против тези 22 етажа корупция, да бъдат чути, заявиха още от Спаси София.

От партията посочват, че приветстват връщането на доклада за ново разглеждане, но подчертават, че липсата на активна защита от страна на кмета буди сериозно притеснение. „Кмете, вече не си бизнесмен – не ти е работа да сключваш сделки, а да пазиш обществения интерес“ – заяви Борис Бонев.

"Кметът на район „Младост" Ивайло Кукурин с позиция преди гласуването:

„Младост“ заслужава развитие с визия, а не популизъмКметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин излезе с позиция преди днешното заседание на Столичен общински съвет, на което отново ще бъде разгледан върнатият за повторно обсъждане доклад, свързан с изграждането на сграда на ключовия терен на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Балан“.

По думите му дебатът трябва да се води на база факти, икономическа логика и дългосрочната визия за развитието на района, а не чрез политически внушения и предизборни кампании.„Влизаме в този дебат с ясното потвърждение както от вчерашното заседание на комисията по икономика, така и от оценката на кмета Васил Терзиев, че направеното предложение защитава по един много добър начин интересите на общината“, заяви Кукурин.

Той подчерта, че проектът предвижда Столична община да придобие активи на приблизителна стойност от 50 милиона евро без пряка финансова инвестиция от страна на общината.„Срещу 0 евро инвестиция, Столична община ще придобие 30% от висок клас сграда, като това обезщетение ще бъде използвано изцяло за обществено обслужване. Това е възможност общината да увеличи своя актив и да осигури пространство за публични дейности в една от най-динамично развиващите се части на София“, посочи районният кмет.

Според него важен акцент в проекта е и решаването на част от проблема с паркирането в района.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите.

