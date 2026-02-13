Окръжен съд – Варна откри филиал на Съдебния център по медиация в квартал „Чайка“

Снимка: ВОС

Окръжен съд – Варна откри нов филиал на Съдебния център по медиация, който ще подпомага страните по висящи съдебни дела при разрешаването на споровете им по пътя на медиацията.

Новото помещение се намира в квартал „Чайка“, бл. 34. Филиалът е с обща площ от 138 кв. м. и разполага с две самостоятелни зали, което създава възможност за провеждане на две процедури по медиация едновременно. Пространството е предоставено за управление на Окръжен съд – Варна през месец декември 2025 г. След извършен ремонт са осигурени съвременни и комфортни условия както за медиаторите, така и за страните по делата.

Необходимостта от откриването на новия филиал произтича от натовареността на досегашната зала, която се намира на територията на Районен съд – Варна. След законодателните промени от края на месец юли 2025 година страните по определени видове граждански и търговски дела се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация. Само за последните шест месеца в единствената до момента зала са проведени общо 105 срещи по медиация, а над 70 срещи предстои да бъдат проведени.

В новия филиал ще се провеждат информационни срещи и процедури по медиация по дела на Районен съд – Варна и Окръжен съд – Варна, по които съдии в открито съдебно заседание са напътили страните към провеждане на такива.

На официалното откриване присъстваха медиаторите, които работят към Съдебния център по медиация. Председателите на Апелативен съд – Варна – съдия Марин Маринов, на Окръжен съд – Варна – съдия Цвета Павлова, и на Районен съд – Варна – съдия Магдалена Давидова-Янева поздравиха присъстващите и им пожелаха много спогодби.

„Откриването на този филиал е признание за значимостта на Вашата работа. Натовареността и засиленият интерес към медиацията показват, че обществото има нужда от диалог, разбиране и възможност за доброволно разрешаване на споровете. Съдът може да постанови съдебен акт, но именно Вие помагате на страните да намерят взаимно приемливо решение – такова, което съхранява отношенията и създава основа за бъдещо разбирателство“, посочи съдия Павлова.

В откриването виртуално, чрез видеоконферентна връзка, се включи и съдия Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет. „Уважаеми медиатори и съдии, от Вас зависи успехът на тази реформа. Вашата роля е изключително отговорна, защото да се гради доверие там, където е разрушено, е тежка и неблагодарна задача. Искрено се надявам, че Вие, като пионери в тази реформа, ще се справите блестящо. Варна винаги е била символ на нови хоризонти. Дано и този нов център бъде точно това – нов хоризонт за бъдещето на медиацията, където човечността се среща със закона“, пожела на присъстващите съдия Марчева.

С откриването на филиала Окръжен съд – Варна продължава последователната си политика за насърчаване на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Медиацията предоставя възможност за по-бързо, ефективно и икономично разрешаване на конфликти, като същевременно съхранява добрия тон и отношенията между страните и допринася за повишаване на доверието в съдебната система.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!