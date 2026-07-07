Окръжен съд - Варна повишава дигиталната компетентност на съдии и служители

Снимка Окръжен съд - Варна

През последния месец съдиите и съдебните служители от Окръжен съд - Варна преминаха през серия от специализирани обучения, насочени към модернизация на работния процес и повишаване на дигиталната компетентност. Инициативата обхвана ключови направления в дигиталната обработка на документи и работата със специализирани съдебни системи, водени от доказани експерти.

Две от ключовите технологични направления бяха водени от ИТ специалиста на съда Радослав Петков. Той проведе обучението за „Обработка на документи с квалифициран електронен подпис (КЕП)“, в което се включиха 78 магистрати и служители, както и курса за ефективна работа с комуникационната платформа Outlook, обхванал 68 души.

Мащабно надграждащо обучение за работа с офис пакетите Word и Excel, както и за новостите в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), преминаха 85 участници, с лектор Теодора Козарева – друг специалист от ИТ отдела в институцията.

Специален акцент в програмата бе специализираният курс за работа с европейската система за трансграничен електронен обмен на данни E-Codex. То бе организирано за съдиите, съдебните помощници и служителите от Гражданското и Търговското отделение на съда и бе проведено от съдия Весела Гълъбова от Гражданско отделение. В него взеха участие общо 77 души.

„Целта на тези обучения е развиване на професионалната компетентност, както и актуализиране и унифициране на знанията и уменията на магистратите и съдебните служители. Това е ключов приоритет за мен като председател в управлението на съда“, посочи съдия Цвета Павлова, председател на Окръжен съд – Варна.

Инвестицията в квалификацията на кадрите дава директно отражение върху качеството на обслужване на гражданите. От началото на тази година в Окръжен съд - Варна бе въведена дигитална система за измерване на удовлетвореността на посетителите от работата на администрацията. Резултатите за първото полугодие на 2026 г. показват изключително висока оценка за работата на институцията – 99% от гласувалите граждани са дали максимална оценка за удовлетвореност. В проучването за първите 6 месеца на годината своя глас са дали общо 808 посетители на съда, информират от пресслужбата на Окръжен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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