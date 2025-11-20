Окръжен съд Варна с подробности за хода на делото на Благомир Коцев

Булфото

От Окръжен съд Варна съобщиха подробности по хода на делото, образувано срещу кмета на Благомир Коцев и разпределено от Върховния касационен съд да се гледа във Варна.

Ето какво посочват от съда (без редакторска намеса):

Във връзка с определение № 499 от 19 ноември 2025 година на Върховния касационен съд съдебното производство, образувано срещу лицата по-долу, беше разпределено за разглеждане от Окръжен съд – Варна:

Б. Р. К., за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 НК;

Н. С. С., за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 НК;

Й. Ю. К., за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК;

И. М. М., за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1 НК;

А. Ж. П., за престъпление по чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК.

Материалите по производството се очаква да пристигнат в окръжния съд във Варна.

Предвид засиления обществен интерес по делото, посочваме какви са процесуалните етапи според НПК:

След пристигане на материалите от производството в същия ден ще бъде образувано дело в Окръжен съд – Варна;

Чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет ще бъде определен съдия-докладчик;

Разпределението на съдия-докладчик ще бъде направено публично;

Съгласно законовите разпоредби, съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му, а когато делото представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца.

След като бъде определен съдия-докладчик ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменения на мерки за неотклонения.

Варненският окръжен съд ще информира своевременно обществеността за хода на делото, при стриктно спазване на законовите разпоредби.

