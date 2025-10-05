Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебното производство във връзка с инцидента на ралито

Снимка: Булфото

Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебното производство във връзка с инцидента, възникнал по време на финалния кръг „Аладжа манастир – Варна 2025“ от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене, при който един човек е загинал, друг е с опасност за живота и още шестима са пострадали.

Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна, посочва БТА. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

Инцидентът е възникнал около 11 ч. днес (5 октомври 2025 година), на завой по пътя за ж.к. „Виница“, в района на Аладжа манастир. 30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в Реанимация с опасност за живота, трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение.

Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

